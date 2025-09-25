Se incendió una vivienda en Gorriti al 800: Se habría producido por una vela incendida

Ayer por la tarde vecinos del macrocentro salteño sintieron un estruendo que provocó su preocupación, por lo que al salir a la vereda se dieron con que en una vivienda tenía lugar un incendio.

Gorriti al 800 es la dirección donde tuvo lugar el siniestro, y según informó el Comisario Cristian Chaile personal policial de la Subcomisaria Lola Mora se dirigió al lugar tras una alerta del 911.

En diálogo con Somos Noticias, hizo hincapié en el actuar de los vecinos lo cual fue clave para evitar una situación mayor, ya que permitieron que los efectivos pudieran ingresar al primer piso y usar los matafuegos que les acercaron.

El habitante, un hombre de 66 años, fue trasladado por el SAMEC al Hospital San Bernardo por presentar quemaduras de segundo grado.

Una vez realizadas las pericias se calificó al siniestro de accidental, el cual se inició por la caída de una vela encendida sobre una mesa de material fibrofácil que contenía libros, ropa e imágenes religiosas, favoreciendo la propagación del fuego, informó Defrentesalta. Las llamas también afectaron electrodomésticos, muebles y paredes, generando desprendimiento de mampostería.

Carlos, uno de los vecinos que intervino en el siniestro comentó como vivió los hechos: “Se sintió una explosión fuerte, pensé que me habían chocado el auto, vemos los vidrios que saltaron, los chicos del frente vieron que fue arriba y empezó a salir humo de la ventana, trajeron matafuegos, yo saqué escalera, partieron la puerta de arriba para sacarlo al hombre”.

“Parece que el hombre estaba tomado y no quería salir (…) tenía parte de los brazos quemados, la cara negra, pelo chamuscado y la espalda golpeada” dijo el vecino.

Hizo hincapié en el rápido actuar de los bomberos, apersonándose Bomberos de la Municipalidad, de la Policía y Voluntarios. En el lugar se encontraron también cajas de vino abiertas.