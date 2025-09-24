Un voraz incendio habría atrapado personas en una vivienda del macro centro

Una fuerte explosión que fue seguida por llamas en Gorriti al 800 puso a todos los vecinos en alerta. De inmediato, y gracias al llamado de la gente del lugar, los camiones de bomberos y las patrullas de la Policía de la Provincia de Salta llegaron al lugar.

De acuerdo a lo publicado por QuePasaSalta en el interior habría personas atrapadas lo que ocasionó que los bomberos redoblaran sus esfuerzos en el combate contra el incendio.

Un hombre habría sido rescatado y trasladado al Hospital San Bernardo en código rojo.