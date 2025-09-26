Giro en el Triple Crimen: Ahora investigan a un narco de La Matanza

La investigación sobre el triple crimen de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, ha tomado un giro importante con la aparición de una nueva pista que apunta a un joven narcotraficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, una de las víctimas.

Se trata de un hombre vinculado al narcotráfico en La Matanza, el cual está siendo investigado por su relación con la víctima y su posible conocimiento de los hechos. Aunque las primeras versiones sugieren que no tendría un rol directo en las muertes, su cercanía a Brenda y su implicación en actividades ilícitas lo colocan como un testigo clave.



Sería parte de una banda que opera en la zona de monoblocks 19 de Ciudad Evita, lugar de residencia de Brenda. Este grupo criminal se dedica tanto al menudeo de drogas como a extorsiones.



La figura del joven se había mantenido en la sombra hasta ahora, pero su vinculación con la víctima ha levantado sospechas, y la UFI de Homicidios de La Matanza, dirigida por el fiscal Adrián Arribas, ha asumido el caso para profundizar la investigación.

