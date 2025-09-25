Triple crimen de Florencio Varela: Quiénes son los cuatro detenidos

Están acusados de homicidio agravado. Se espera que declaren este jueves por la mañana en la sede judicial de Laferrere.

La investigación por el aberrante triple crimen en Florencio Varela avanza con cuatro detenidos que ya quedaron a disposición de la Justicia. Se trata de dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado.

La primera detención se produjo en la casa donde la Policía encontró los cuerpos. Allí, un hombre y una mujer argentinos fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas más tarde, una pareja de peruanos, quienes serían los dueños de la casa en cuestión, fue arrestada en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

El hombre podría tener una conexión con la Villa 1-11-14. La hipótesis más firme en la investigación apunta a todos ellos como posibles encubridores del crimen.

Según trascendió, uno de los detenidos habría aportado datos sobre lo ocurrido, aunque esa declaración todavía es analizada por los investigadores. Además, la Justicia sospecha que hay más personas involucrados en el hecho.

Uno de los objetivos principales sería dar con el líder de la organización narco, de quien sospecharían que habría sido el autor intelectual. Asimismo, indicó que “es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está estableciéndose como líder de esta organización”.

En medio de la conmoción, los cuatro acusados serán indagados este jueves por la mañana en la sede judicial de Laferrere.

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires reveló que las jóvenes fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por Instagram, para un grupo cerrado de alrededor de 40 personas.

Uno por uno, nombres y edades de los detenidos

Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años.

Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.

Daniela Lara Ibarra, de 19 años.

Maximiliano Andrés Parra, de 18 años.