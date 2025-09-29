Con recursos de atención a extranjeros, Salta refuerza su flota de ambulancias en el interior

El Gobierno de Salta entregará este lunes siete ambulancias de mediana complejidad para fortalecer el sistema de salud en el interior provincial, adquiridas con fondos provenientes del ahorro generado por el cobro de atención sanitaria a extranjeros.

La ceremonia se realizará a las 12:30 en el Centro de Convenciones de Limache y será encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por el ministro de Salud Pública Federico Mangione y otras autoridades.

Las nuevas unidades serán destinadas a hospitales y centros de salud de Campo Quijano, La Poma, Santa Victoria Oeste, Coronel Moldes, Los Toldos, La Caldera y El Quebrachal, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y traslado de pacientes en esas comunidades.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la adquisición fue posible gracias a la decisión de implementar el cobro a extranjeros que utilizan el sistema público de salud, política que permitió generar recursos para reinvertir en equipamiento sanitario.

El acto de entrega será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Salta.