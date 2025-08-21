Una ambulancia volcó en RN 68 pero no hubo heridos

Sobre Ruta Nacional 68 alrededor de las 21 hs., una ambulancia se dirigía en dirección Salta- Cafayate cuando volcó en inmediaciones al Puente Santa María.

El chofer del vehículo, único ocupante, salió ileso, por lo que solo hubo daños materiales producto del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para asegurar la zona y bomberos voluntarios que se dispusieron a levantar el rodado.

En la zona se realizaron las pericias correspondientes, informó Diario de Cachi.