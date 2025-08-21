Una ambulancia volcó en RN 68 pero no hubo heridos

Accidente21/08/2025
ambulancia cafayate 2

Sobre Ruta Nacional 68 alrededor de las 21 hs., una ambulancia se dirigía en dirección Salta- Cafayate cuando volcó en inmediaciones al Puente Santa María.

El chofer del vehículo, único ocupante, salió ileso, por lo que solo hubo daños materiales producto del siniestro.

siniestro vialChoque en Ibazeta y Leguizamón: Un auto terminó con la rueda hundida y daños visibles

En el lugar trabajaron efectivos policiales para asegurar la zona y bomberos voluntarios que se dispusieron a levantar el rodado.

En la zona se realizaron las pericias correspondientes, informó Diario de Cachi.

ambulancia cafayate 3

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día