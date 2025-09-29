Anestesistas y Provincia llegaron a un acuerdo: Más residentes y aumentos en stand by

Tras una ardua disputa entre Provincia y la Asociación de Anestesistas, se llegó a un acuerdo, algo que informó el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.

El viernes pasado, tras una reunión con el presidente de la Asociación, se pudieron mantener diálogos más precisos, indicó Mangione, derivando en un stand by de aumentos para el sector y un acuerdo de más residentes.

“Logramos conseguir que tengamos más residentes que es una de las protestas que hacía que era la clave central, son 6 que negociamos y posiblemente 6 más pero que tengamos que enviarlo pagando nosotros a otra provincia por una cuestión estructural” explicó el titular de la cartera a FM DIX.

Tras la productiva reunión, dijo que llegaron a un acuerdo donde se mantendrían en espera los valores por lo menos hasta fin de año: “Es importante no nos cobran los aumentos”.

El aumento de anestesistas es positivo, ya que si continuaban trabajando con solo 3 profesionales, sería difícil lograr una cobertura.

La cantidad de residentes en la provincia se determina por el número de cirugías necesarias para formar a un residente, por lo que se planteaba que Salta no cuenta con el requisito para formar a más de 6 residentes y que los restantes debían ser trasladados a otras provincias. Por lo que para que estos residentes vuelvan, se buscaría realizar un convenio de formación: “Mandar a gente de acá a sabiendas que van a volver”.

“Es un avance haber llegado a 6, pero tengo mis dudas con respecto de mandarlo a otro lado” comentó Mangione.

Sobre los sueldos de anestesistas, difiere el valor que tienen tanto el Ministerio como la asociación, pero aclaró que los montos suelen ser altos porque son pocos los profesionales.