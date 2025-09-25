Mangione, sobre los anestesistas: "No quiero publicar los números, pero los tenemos"

Luego que la Asociación Salteña de Anestesiología, Anestesia y Rehabilitación (ASAAR) desmintiera las cifras que se dieron a conocer sobre sus sueldos y denunciara una campaña de "amedrentamiento", el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, redobló la apuesta y aseguró en CNN Salta que "posee los datos que confirman los montos.

"No quiero publicarlos porque no corresponde, pero los tenemos", sentenció el ministro quien, en la oportunidad, aseguró que la discusión debe ser el faltante de especialidades. "En el norte no tenemos más de 5 especialistas en anestesia", afirmó.

Según el ministro, la escasez es provocada por las propias asociaciones médicas, que limitan los cupos para las residencias. "Una asociación de anestesia me maneja la cantidad de residentes que van a entrar", sostuvo, recordando que solo le permitían el ingreso de tres aspirantes.

En cuanto al caso del anestesista que habría facturado 97 millones de pesos, confirmó que la investigación sigue en curso. "Yo fui claro, hay un anestesista que lo estamos investigando, que facturó 97 millones, y que tiene que demostrar como lo logró hacer ese número".

“Al haber tan pocos anestesistas, sospechamos que lo están haciendo de forma simultánea, me duermen tres pacientes uno al lado del otro, con un solo anestesista, con el peligro que significa", explicó.

También señaló que "a veces no pueden acceder a muchas cosas, porque ellos manejan la facturación". "Es algo increíble, lo formamos nosotros y ellos mismos no quieren seguir en el sistema y pasan a ser prestadores privados", agregó.

A su vez, reclamó que "ningún anestesista quiere escribir la historia clínica digital porque es la manera que tienen para dibujar los horarios".

No obstante, aclaró que recientemente se conformó una nueva comisión con la cual hay un buen vínculo y hay predisposición de negociación. "Antes decían estos son los valores o te cortamos el servicio", afirmó.