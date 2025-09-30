Quijano y Cerrillos iniciaron las capacitaciones laborales en minería

Esta semana en Campo Quijano y Cerrillos comenzaron una serie de capacitaciones destinadas a brindar herramientas para la inserción laboral en el ámbito minero e industrial. El curso se lleva a cabo junto a Movi Salta y la Secretaría de Participación Ciudadana, con el apoyo de la Provincia y los municipios.

La capacitación cuenta con certificación nacional y busca que los asistentes adquieran conocimientos para desempeñarse como encargados de pañol en operaciones mineras, con el objetivo de optimizar la gestión de recursos e insumos.

Las autoridades destacaron que la propuesta busca ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la preparación profesional en la región, en un contexto de crecimiento de la actividad minera en la provincia.