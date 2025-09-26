Campo Quijano vivió una jornada de concientización en seguridad

Durante la jornada de ayer en Campo Quijano, más de 500 alumnos, docentes y vecinos participaron de actividades de prevención y concientización en materia de seguridad y emergencias.

Desde las diferentes agencias de la Policía de la Provincia de Salta, la Secretaria de Seguridad y la Dirección de Tránsito es que se presentaron acciones, recomendaciones y stands interactivos para acercar información clave a la comunidad.

Participaron las divisiones de Caballería, Seguridad Vial, Ciberseguridad, Lucha contra la Trata y Policía Rural, entre otras que compartieron parte de su trabajo diario con los vecinos.