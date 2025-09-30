Pasajes oscuros, consumo, peleas y amenazas, los dolores de cabeza diarios en B° Floresta

Hay malestar entre vecinos de la zona oeste alta de la ciudad de Salta, más precisamente en la zona del barrio Floresta, donde hay reclamos por cómo malvivientes y jóvenes con problemas de consumo hacen imposible la convivencia, con desmanes, drogadicción, peleas, entre otros inconvenientes.

¿Cuál es la situación? Rosalía es una vecina de la zona quien, en diálogo con Multivisión Federal, reportó los pormenores de un escenario que se repite a diario, cada semana, mientras esperan soluciones que permitan mitigar esta pesadilla rutinaria.

“Esto es de lunes a lunes, ya se tomaron intervenciones supuestamente desde la Comisaría, con denuncias, el fondo de mi casa da a un pasillo y tuve que hacer una tapia gigante… pero sigue siendo algo de escuchar y aguantar malos olores, tarde, noche, madrugada”, comenzó su descargo.

Un problema son los pasadizos a oscuras, por donde pasan niños a estudiar o personas a trabajar, pero también sirven de aguantaderos para personas que quieren consumir sustancias ilícitas. “Ensucian, no dejan convivir, además de la oscuridad con las juntaderas, hay peleas”, agregó.

En su caso personas, contó que ella corre a estas personas que se juntan a consumir y si bien “les pido que se vayan, me arrojan piedras, me insultan, me dicen que la vía es pública… pero ya consumiendo drogas, bebidas alcohólicas, es demasiado”, resaltó su cansancio.

Y como los vecinos denuncian estos casos o alertan a la Policía de los inconvenientes, los malvivientes toman represalias contra ellos. “Ya tengo ocho denuncias por robo, por amenazas, por lo que hacen, es imposible la convivencia, no queremos vivir en cuatro paredes, no puedo ni salir a tomar mate”, se lamentó.

“Nunca hay nadie jugando en la calle, domingos por la tarde no se puede vivir”