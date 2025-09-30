Estudiantes salteños confeccionaron y donaron elementos ortopédicos al hospital San Bernardo

Un proyecto solidario interinstitucional bautizado como “Manos que Transforman” volvió a demostrar la fuerza de la empatía y el compromiso juvenil. Alumnos de la Escuela Técnica 3.110 de Metán confeccionaron y donaron elementos ortopédicos y terapéuticos al hospital San Bernardo de Salta capital, en un gesto que impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes.

Los protagonistas fueron los estudiantes de tercer año, primera división, del ciclo superior: Miguel Alejandro Acuña, Josefina Lourdes Frías, Cristian Amores Moreno, Lourdes Guadalupe Ramires, Maribel Guadalupe Cazón y Aymara Gisella Toscano, bajo la coordinación de la profesora Silvina Mateo.

La donación incluyó seis cambiadores, ocho almohadones antiescara, seis zaleas, seis almohadones separadores de piernas, cinco cubrecamas, almohadones para evitar retención de líquido y otros destinados al cuidado de coxis. “Tuvimos una excelente recepción por parte de la gente del hospital San Bernardo en esta nueva entrega. Ya se hizo otra con anterioridad en el hospital Del Carmen de Metán”, destacó Mateo en diálogo con El Tribuno.

La iniciativa contó con el apoyo de la empresa Josen Descanso Real de Tucumán, que donó goma espuma, y de la tapicería León-Mateo de Metán, que puso a disposición su taller para que los estudiantes pudieran confeccionar los elementos. “Es importante que los jóvenes se pongan en el lugar de las personas internadas. Además, tuvieron la posibilidad de vivir una experiencia laboral mientras hacían las prácticas”, agregó la docente.

La directora de la institución, Marta Clelia Moreno, resaltó el esfuerzo de los alumnos: “Su dedicación y compromiso han sido fundamentales para lograr un impacto positivo en la comunidad. Este proyecto no solo visibiliza a nuestra escuela, sino que demuestra el valor de la solidaridad y la colaboración. Su trabajo es un ejemplo inspirador para todos nosotros”.