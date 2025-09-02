Alumnos salteños, campeones en robótica: “Había días que no dormíamos pero dio sus frutos”

El Once TV dialogó con la directora y los alumnos de la Escuela Técnica 2 Albert Einstein, quienes se consagraron campeones de la Copa Robótica 2025 en Neuquén, dejando en claro el esfuerzo y la pasión que hay detrás de cada proyecto.

Mercedes, directora de la institución, expresó: “Nos tienen acostumbrados, nos sentimos orgullosos de ellos, los padres y los profesores. Ellos son incansables, trabajan en los laboratorios hasta los fines de semana. La escuela les ofrece el espacio para que puedan terminar su actividad”. Además, destacó que “a Neuquén viajaron a través de la Secretaría de Economía del Conocimiento, aprendieron y ganaron dos competencias”.

Benjamín, uno de los alumnos, contó los detalles del formato de la competencia: “Llegamos a clasificar junto a otro grupo de la misma escuela. Entramos a una instancia nacional donde se disputó una final entre 14 equipos de 7 provincias diferentes. Quedamos en el segundo puesto y ellos en el primero”. Respecto al robot, agregó: “No podía tener materiales en 3D, solo reciclados y a cargo de nuestra imaginación. Debía levantar una cierta cantidad de peso sin romperse, y tuvimos 14 días para crearlo”.

Gerardo también remarcó el esfuerzo detrás del logro: “Había días que nos quedábamos hasta tarde acá para poder trabajar con el robot y eso da sus frutos. Es un premio mayor tener el respaldo de nuestra técnica y poder ver nuestros esfuerzos que se daban poco a poco, había días que no dormíamos”.

Rubén destacó el desafío intelectual que representó la competencia: “Personalmente nos gusta la idea de que nos den un problema y nosotros intentar encontrar una solución mediante el uso de la tecnología, empezar desde cero y explorar todas las opciones en cuanto a conceptos básicos y avanzados que aprendimos en la escuela”.

Daniel subrayó la importancia del compañerismo: “Nos divertimos bastante en la competencia, es bastante grato haber compartido con los profesores y con mis compañeros, es trabajo en equipo”. Por su parte, Facundo confesó la emoción de vivir la experiencia fuera de Salta: "Estaba muy emocionado, nos faltaba la hinchada allá en Neuquén”.

"Fue algo inesperado, no caíamos hasta que nos recibieron cuando llegamos al monumento"

La Escuela Técnica 2 Albert Einstein continúa formando jóvenes con habilidades para enfrentar los desafíos de la robótica, la programación y la innovación tecnológica en Argentina.