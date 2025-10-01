"La gente no puede seguir esperando”, afirmó Sáenz tras supervisar las obras en RN 50

El gobernador Gustavo Sáenz visitó el norte de Salta para supervisar los trabajos que la Provincia ejecuta en colaboración con Vialidad Nacional para la reconstrucción de la calzada de la Ruta Nacional 50 en el tramo comprendido entre Tabacal y Pichanal, destacando el esfuerzo conjunto para optimizar esta infraestructura vital, argumentando que la solución a los problemas viales no puede depender de los tiempos de la Nación.

Acompañado por el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, el gobernador remarcó la importancia de la acción coordinada: “La ruta es un tema nacional, pero trabajamos de manera conjunta porque entendemos que la gente no puede estar esperando los arreglos”. El propósito es mejorar uno de los corredores más importantes de la provincia.

El mandatario provincial también inspeccionó las obras en el puente que ingresa a la ciudad de Hipólito Yrigoyen, ubicado sobre la misma Ruta Nacional 50, en el tramo de la autopista Pichanal - Orán, enfatizándose que el Gobierno de Salta intervino con obras para no demorar más su habilitación.

En esa zona, se finalizaron trabajos sobre la calle Hernando de Lerma mediante el Consorcio de Pavimentación del Norte, lo que permitió poner en funcionamiento el distribuidor noroeste. El Gobernador resaltó el compromiso asumido: “Ya habilitamos la zona del puente de Hipólito Yrigoyen, una obra en la que nos habíamos comprometido”.

Sáenz ponderó el criterio federal de su gestión, lamentando que el interior del país sea a menudo olvidado. “Con mucho esfuerzo hicimos más de 2.500 obras con criterio federal. La gente no puede esperar que en Buenos Aires se acuerden de nosotros, tenemos que buscar los recursos y dar soluciones”, indicó.

El Gobernador mencionó la satisfacción de recorrer el norte “profundo y olvidado al que muchos mintieron. Todavía hay carteles de obras que nunca se hicieron y que nosotros sí vamos a hacer”. Entre las principales tareas ejecutadas se destacan el bacheo profundo, que incluye la remoción de la base existente y su reemplazo por un lecho drenante con piedra bola, y la construcción de una nueva base con cemento mezclado antes de colocar la carpeta de rodamiento.

En paralelo a las obras de repavimentación, se desarrollan tareas de limpieza de banquinas, desmalezado y mantenimiento periódico de alcantarillas en el tramo Pichanal – Orán. Estas obras son cruciales para los más de 11.700 vehículos que transitan diariamente, incluyendo el importante volumen de camiones vinculados al transporte internacional entre Argentina y Bolivia.