El Municipio de Orán se hará cargo de reparar la Ruta Nacional 50

El intendente Baltasar Lara Gros confirmó que la Municipalidad de Orán ganó la licitación de Vialidad Nacional para llevar adelante la reparación integral de la Ruta Nacional 50. La obra, que demanda una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, ya comenzó y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según detalló en diálogo con RadioA, los trabajos incluyen un bacheo profundo y mejoras en la calzada. “Tenemos un equipo técnico preparado, maquinaria y personal; lo que se necesitaba era el financiamiento para adquirir los insumos”, señaló el intendente.

El esquema, explicó, tiene un doble beneficio: no solo la recuperación de la Ruta Nacional 50 y 34, sino también la posibilidad de destinar fondos a más calles asfaltadas dentro de la ciudad y a obras de infraestructura en el loteo social de Orán.

Ya se cumplió el primer mes de obra y, si se cumplen los plazos, en tres meses la ruta estará totalmente renovada. Con este proyecto, el municipio se suma a la lista de comunas que asumen trabajos que antes dependían de la obra pública nacional.