Beneficiarios de planes sin casino: Voces critican el proyecto y alertan discriminación

La media sanción otorgada por la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso y la permanencia en casinos a beneficiarios de planes sociales, ya desató polémica entre los salteños, con voces cuestionando la norma por falencias técnicas, posible inconstitucionalidad, un carácter discriminatorio, entre otras consideraciones.

Una de esas voces fue la del abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, quien remarcó a El Tribuno que, si bien el espíritu del proyecto podría ser bienintencionado, la forma en que se lo intenta instrumentar es el punto débil. “El proyecto debe ser mejorado desde lo técnico, pues hay cuestiones que alientan a pensar su inconstitucionalidad”, sostuvo explicando que la propuesta tiene una "naturaleza punitiva" que "pareciera establecer a priori, una discriminación de todo aquel que reciba asignaciones, subsidios o beneficios asistenciales (de todo tipo)".

Astigueta fue enfático en señalar que la norma resulta cuestionable, ya que intenta prohibir el ingreso a una actividad legal bajo la presunción de que la persona dilapidará el dinero en juegos de azar, algo que es difícil de determinar y comprobar. "No cuestiono la buena intención del propósito perseguido por la ley; lo que comienza a aparecer como cuestionable, de la lectura del proyecto, son los medios empleados para lograrlo", indicó.

Mientras, desde el ámbito legislativo, el diputado José Gauffín, quien votó negativamente, calificó la medida como "discriminatoria" y "poco práctica", apuntando a la parcialidad: "El cuestionamiento que le hice a la Ley es que es parcial porque mira solamente, por decir, el problema del juego, y la ludopatía, en definitiva, cuando podríamos decir que se puede incluir también a que la prohibición de comprar alcohol".

Gauffín también sostuvo que la ley refleja una "mirada tan de Estado paternalista que dice 'yo te cuido'". Además, remarcó que la medida es ineficiente: "Juego hay en todos lados, por lo que es impracticable la medida: no solamente hay juegos en un casino donde se ingresa, sino también hay juego online, ilegal. Es poco práctica porque el juego está en todos lados y solo hace mención a un tipo que son los casinos. Por supuesto que recorta libertades".

En la misma línea, la diputada Griselda Galleguillos afirmó que el proyecto "está rozando a la discriminación y la inconstitucionalidad. Limitar el ingreso a personas por recibir un beneficio se puede considerar estigmatizante, y esto va contrario al principio de igualdad ante la Ley”.

Otra voz fue la del diputado Roque Cornejo, quien sumó otra crítica señalando un "grave peligro con la utilización de las bases de datos, por este motivo no la veo posible en su concreción por la Ley de Protección de Datos Personales". Y concluyó que la ley introduce una diferenciación basada en el estatus socioeconómico, presuponiendo que el estatus de beneficiario "implica intrínsecamente una incapacidad para administrar el ocio o el dinero".