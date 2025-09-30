Diputados dio media sanción a una ley para prohibir el ingreso a beneficiarios de planes sociales a casinos

Esta tarde, en una nueva sesión legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, los legisladores debatieron un proyecto de ley presentado por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura del Bloque Gustavo Sáenz Conducción.

El documento que propone rohibir el ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos, hipódromos y cualquier otro establecimiento de apuestas, a todas aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales de carácter no contributivo otorgados por el Estado Nacional o Provincial. Además busca crear el Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales.

En este sentido los autores explicaron que la finalidad es proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, evitando que los recursos destinados a la satisfacción de necesidades básicas y a la promoción social sean utilizados en actividades de azar.

La iniciativa propone prohibir el ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos e hipódromos a las personas que perciben asignaciones y subsidios de carácter no contributivo. Para garantizar la efectividad de la medida, se crea un registro actualizado y seguro, permitiendo a los establecimientos de juego verificar en tiempo real la situación de los usuarios, preservando la protección de datos personales.

El proyecto establece sanciones progresivas para los casos de incumplimiento y se dispone que los fondos recaudados por multas se destinen a programas de fortalecimiento social y a la prevención y tratamiento de la ludopatía.