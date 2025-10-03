Detuvieron a un hombre por el robo a los jugadores de Central Norte

A principios del mes de agosto, un hombre desconocido ingresó al club y después se metió al vestuario de Central Norte, aprovechando que los jugadores estaban entrenando.

En el vestuario, habría sustraído varios teléfonos celulares, entre los que se encuentran un iPhone 15, un iPhone 13, y dos teléfonos Samsung.

El pasado miércoles, a casi dos meses del robo, se detuvo a un hombre de 27 años, como autor del delito de hurto simple, en perjuicio de tres jugadores del Club Atlético Central Norte. Además, en el mismo acto procesal, se solicitó su prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías 4.

El fiscal solicitó la prisión preventiva, porque además de registrar antecedentes y condenas previas, utilizó distintas variantes de su identidad en procesos judiciales, lo que refuerza la sospecha de una actitud evasiva frente a la justicia.

Tampoco tiene un domicilio fijo, reside en distintos lugares y tiene vínculos con la provincia de Jujuy, lo que facilita su posibilidad de fuga.