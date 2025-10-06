Dolor por el fallecimiento de Nicole Sasso, incansable proteccionista de animales en Salta

Nicole Sasso, reconocida y querida activista salteña falleció después de luchar hace más de 10 años contra una enfermedad.

Ayer tuvo lugar esta triste partida, el fallecimiento de una mujer que llevó adelante la lucha por la protección de los animales, los más vulnerables, impulsando rescates, campañas de adopción y acciones solidarias que dieron una nueva oportunidad, una nueva vida a muchos de ellos.

Dentro de su lucha se destaca la participación en la prohibición de cohetes y en la lucha contra la tracción a sangre en la región, algo que tomó mayor visibilidad y fue muy denunciado en este último tiempo.

Su lucha contra una enfermedad cruel

En 2022, Nicole comentaba públicamente que se encontraba atravesando su quinta quimioterapia, por lo que cuidar de sus más de 30 perros, rescatados de maltrato, se veía limitado por su enfermedad.

Quien había comentado sobre la situación de su compañera de lucha fue el proteccionista Lucas Iñigo: “Es una compañera de lucha en cada batalla, presente en las buenas y en las malas. Hoy está luchando contra una dura enfermedad y necesita de la ayuda de todos” llamando a la comunidad a ayudar con alimentos, adopciones o donaciones para sus canes, informó Diarioinfosalta.

Su partida deja un profundo vacío entre quienes compartieron con ella la lucha por un mundo más justo para los animales, pero también una huella imborrable en cada historia de rescate, en cada vida que logró salvar y en cada corazón que inspiró.

Nicole Sasso no solo defendió a los que no tienen voz: les dio esperanza, refugio y amor.