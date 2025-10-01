Proponen la implantación de microchips a perros potencialmente peligrosos en Salta Capital

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta llevará a cabo hoy, miércoles a las 16:00 horas, una nueva Sesión Ordinaria donde, entre los 17 proyectos legislativos con dictámenes que figuran en el Orden del Día, sobresale la iniciativa que busca la implantación obligatoria de microchips en perros potencialmente peligrosos bajo ciertas condiciones, con el fin de reforzar el control y la tenencia responsable.

¿De qué trata el mismo? El proyecto de ordenanza, impulsado por el concejal Gonzalo Corral, propone incorporar un nuevo capítulo a la normativa vigente (Ordenanza N° 16.029 sobre Cuidado de Animales de Compañía), buscando establecer un mecanismo de trazabilidad más estricto para aquellos canes que ya representan un riesgo.

La iniciativa prevé que la Autoridad de Aplicación podrá notificar al cuidador de un perro potencialmente peligroso para que proceda a la implantación del microchip en dos escenarios específicos: cuando el animal registre denuncias administrativas o penales por ataques a personas u otros animales, o cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones de tenencia responsable ya previstas en la legislación.

El dispositivo en cuestión es el denominado “Dispositivo de Identificación Animal Electrónica (DIAE)”. Este microchip se implanta de manera subcutánea y contiene un código único que permite identificar al animal a través de lectores de radiofrecuencia (RFID), garantizando así un mayor control por parte de las autoridades municipales. La implantación seguiría siendo voluntaria en los casos en que el cuidador responsable no haya sido previamente notificado por incidentes.

Otros temas

Además de este proyecto, la sesión tratará la iniciativa que propone la creación del Consejo Asesor de Políticas relacionadas con el cannabis de uso medicinal, para promover el cuidado integral de la salud mediante la investigación, el desarrollo y la innovación científica sobre el uso seguro del cannabis y sus derivados, conforme a la Ley N.º 27.350.

Finalmente, el temario incluye un Proyecto de Resolución que busca ratificar el Convenio suscripto entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad de la ciudad de Salta, documento rubricado el pasado 13 de agosto.