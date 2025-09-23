Denuncian que un vecino de zona Norte encadenaría un perro y lo patearía a diario

A través de una publicación de un participante anónimo, en el perfil de Facebook, se expuso la situación que se estaría dando en un domicilio de B° Miguel Ortíz.

Según el denunciante, un perrito que vive en el Pasaje San Andrés de dicha barriadas, sufriría agresiones constantes por parte de su dueño.

Relata que el animal sería golpeado y pateado diariamente, mientras permaneceria encadenado, situación que genera alarma por su seguridad y bienestar

"Ya nos contactamos con la policía, pero hasta el momento no han tomado medidas. Necesitamos ayuda urgente de un rescatista o de una organización de protección animal para intervenir", señaló.