1xBet y el París Saint-Germain amplían su colaboración por 3 temporadas más

La empresa global de apuestas ha ampliado su cooperación con el París Saint-Germain, conservando el estatus de socio oficial del Club para las próximas tres temporadas.

La asociación entre 1xBet y el París Saint-Germain ya ha demostrado su eficacia, y el nuevo acuerdo es una continuación natural de esta exitosa colaboración. A lo largo de los años de trabajo conjunto, el París Saint-Germain ha reforzado aún más su posición en el fútbol mundial. En 2024/2025, el París Saint-Germain completó una temporada histórica, con grandes éxitos tanto a nivel nacional como internacional. A su vez, 1xBet amplió su base de clientes y reforzó su presencia mundial.

Durante las próximas temporadas, 1xBet mantendrá el estatus de Socio Oficial de Apuestas, y su logotipo aparecerá en tableros LED y alfombras 3D visibles a nivel internacional. La asociación también incluye la creación de contenidos conjuntos para las redes sociales del París Saint-Germain y otras plataformas digitales. Además, 1xBet involucrará regularmente a jugadores legendarios del club francés en sus actividades, ofreciendo experiencias únicas a los aficionados y socios de 1xBet.

"Estamos encantados de ampliar nuestra sociedad con 1xBet, una marca global que comparte nuestra ambición de innovación y crecimiento internacional. Juntos, ya hemos logrado hitos notables, y este acuerdo renovado nos permitirá involucrar aún más a nuestra base de fans en todo el mundo, crear experiencias únicas y seguir aprovechando el increíble impulso del Paris Saint-Germain dentro y fuera del campo", dijo Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer, Paris Saint-Germain.

"Para 1xBet, la asociación con el París Saint-Germain tiene una importancia estratégica. La ampliación del acuerdo refleja estabilidad y confianza mutua. Estamos orgullosos de haber formado parte de los grandes logros del club en los últimos años y confiamos en que nos esperan aún más éxitos", comentó un representante de 1xBet.

Acerca del París Saint-Germain

Fundado en 1970 y coronado campeón de la UEFA Champion League por primera vez en 2025, el París Saint-Germain (PSG) es el club deportivo más galardonado de Francia y una fuerza líder en el escenario europeo. Bajo la propiedad de Qatar Sports Investments (QSI) desde 2011, el PSG se ha convertido en una institución multideportiva, destacando en fútbol masculino y femenino, balonmano, judo y Esports. En 2022, la empresa estadounidense Arctos Partners invirtió en el club para apoyar su estrategia de crecimiento a largo plazo. Con más de 500 millones de seguidores en todo el mundo y más de 230 millones en las redes sociales, el PSG se ha convertido en un icono cultural, en la intersección del deporte, la moda y el entretenimiento. Las colaboraciones con marcas mundiales como Jordan han consolidado su estatus como marca de estilo de vida reconocida en todo el mundo. En 2024, el club inauguró el Campus Paris Saint-Germain, una instalación de vanguardia que establece nuevos estándares para el desarrollo y el rendimiento de los atletas. Como club de la nueva generación, el París Saint-Germain combina la excelencia deportiva, la influencia cultural y el impacto social para dar forma al futuro del deporte y la sociedad.

Acerca de 1xBet

1xBet es una empresa de fama mundial con 18 años de experiencia en el sector de las apuestas y el juego. Los clientes de la marca apuestan en miles de eventos deportivos y juegan a juegos populares de los mejores proveedores de casinos en línea, mientras que el sitio web y la aplicación de la empresa están disponibles en 70 idiomas. La lista de socios oficiales de 1xBet incluye al FC Barcelona, la Serie A italiana, la FIBA, Volleyball World, la CAF, la Copa Billie Jean King y otras marcas y organizaciones deportivas populares. La empresa ha sido nominada en repetidas ocasiones y ha ganado prestigiosos premios profesionales, y su plataforma es visitada por más de 3 millones de jugadores de todo el mundo cada mes.