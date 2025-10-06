¿Se va esta tarde el gobernador Sáenz a acampar a Casa Rosada en reclamo de obras?

Semanas atrás, el gobernador Gustavo Sáenz, había anunciado que de no tener respuestas por parte de Nación se instalaría en Buenos Aires para reclamar por obras.

La protesta del mandatario incluía acampar en la puerta de Casa Rosada hasta tener una respuesta de Nación. El reclamo puntualmente nació por la falta de obras en las rutas nacionales que afectan fuertemente a la provincia como la ruta nacional 9/34 o la ruta nacional 50, denominada "Ruta de la muerte".

A través de sus redes sociales el mandatario adelantó que desde las 18:00 llegará a Casa Rosada para acampar y hacer que escuchen el reclamo del interior.

“Hoy, a partir de las 18 hs, estaré cumpliendo con mi palabra. Argentina no empieza y termina en Buenos Aires. Hay una Argentina que duele y espera obras fundamentales para su crecimiento, que fueron prometidas, firmadas y ratificadas por el Gobierno nacional” afirmó el mandatario.

Sáenz agregó que “el norte tiene todo lo que el mundo necesita: no solo minerales críticos, sino también energía y agroindustria. Quiero salteños trabajando su tierra y no con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna. Cuando las provincias crecen, el país se fortalece”.