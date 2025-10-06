Espert renunció a la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados

El diputado José Luis Espert renunció este lunes a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Espert no sólo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.



Este fin de semana, Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras su salida, el oficialismo pretende que Diego Santilli encabece la nómina. La decisión debe ser aprobada por la Justicia.

En su lugar en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo está pensando en entronar como presidente a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara Baja.