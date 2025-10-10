Intenso rastrillaje en San Lorenzo: Continúa la búsqueda del comisario retirado Vicente Cordeyro

La Policía de Salta desplegó un amplio operativo de rastrillaje en San Lorenzo para dar con el paradero del comisario retirado Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, quien permanece desaparecido desde la mañana del jueves.

El protocolo de búsqueda de personas se activó ayer por la tarde, luego de la denuncia radicada por sus familiares. Según informaron fuentes oficiales, Cordeyro fue visto por última vez cuando dejó a una familiar menor en un establecimiento educativo ubicado en Mitre y Belgrano, en la ciudad de Salta. Horas más tarde, su vehículo —un Volkswagen Surán gris— fue hallado estacionado cerca de la iglesia de San Lorenzo, sin ocupantes ni rastros de su paradero.

Desde las 6 de la mañana de este viernes, más de 100 efectivos policiales realizan rastrillajes en distintos sectores de San Lorenzo, con la participación de Infantería, Caballería, Bicipolicías, División Canes, Motorizada, Policía Rural, Investigaciones, el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo y Bomberos de la Policía. También se sumaron a las tareas efectivos de Bomberos Voluntarios de la zona.

El operativo se desarrolla en áreas de monte y sectores ribereños, donde los equipos trabajan coordinadamente con canes adiestrados y herramientas tecnológicas, buscando indicios que permitan orientar la investigación.

Las acciones son supervisadas por el jefe y subjefe de la Policía de Salta, comisarios generales Diego Bustos y Walter Toledo, mientras que la Fiscalía Penal N.º 2 interviene en la causa y coordina las medidas judiciales correspondientes.

Familiares y allegados del excomisario permanecen atentos al avance del operativo, mientras vecinos de San Lorenzo expresaron su colaboración y preocupación por el caso. Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.