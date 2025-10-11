Con dos goles y una asistencia de Messi, el Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta United

Con dos goles y una asistencia de Messi, el Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta UnitedDeportes11/10/2025
El golazo de Leo Messi para el 1-0 de Inter Miami ante Atlanta
MESSI Y LA RUTINA DE LO EXTRAORDINARIO.— Messismo (@Messismo10) October 12, 2025
pic.twitter.com/OOfHK55qLA
El gol de Jordi Alba con asistencia de Messi para el 2-0 de Inter Miami
Leo Messi and Jordi Alba's connection is FOREVER 🤩— B/R Football (@brfootball) October 12, 2025
(via @MLS)pic.twitter.com/No3DrSZOcZ
El gol de Suárez para el 3-0 de Inter Miami
WOW! 😱 What an insane strike off the volley while falling from Luis Suarez! 🚀 pic.twitter.com/GvRE5eQyPg— Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025
El segundo gol de Messi para el 4-0 de Inter Miami
DOBLETE DE MESSI— Messias (@Messias30_) October 12, 2025
ESTÁS ENFERMO LIONEL pic.twitter.com/msNDHADaZi
