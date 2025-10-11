Con dos goles y una asistencia de Messi, el Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta United

Deportes11/10/2025
messi

El golazo de Leo Messi para el 1-0 de Inter Miami ante Atlanta

El gol de Jordi Alba con asistencia de Messi para el 2-0 de Inter Miami

El gol de Suárez para el 3-0 de Inter Miami

El segundo gol de Messi para el 4-0 de Inter Miami

