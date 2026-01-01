Horror en barrio Solidaridad: Asesinan a un joven en un enfrentamiento

Un hecho de extrema violencia marco el inicio del Año Nuevo en barrio Solidaridad, segunda etapa donde un joven fue asesinado durante un enfrentamiento ocurrido en la madrugada.

Según la información confirmada, la víctima había sido trasladada de urgencia al Hospital Papa Francisco pero lamentablemente falleció.

Otra persona resultó gravemente lesionada tras recibir un botellazo en la cabeza. Presenta cortes en el cráneo y heridas a la altura del ojo, por lo que fue derivada al Hospital San Bernardo

El violento enfrentamiento se produjo durante una noche que terminó de la peor manera, en pleno comienzo del 2026.

Segun información brindada por el portal Periodismo Joven - Salta , el presunto autor del homicidio ya fue detenido en un operativo realizado por efectivos del Grupo de Infantería y GOPAR. Junto a él, una mujer también fue aprehendida.

Se espera información ampliada en las próximas horas.