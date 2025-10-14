Hoy comienza el juicio contra el ginecólogo acusado de abusar de al menos 14 pacientes

Nacional14/10/2025
ginecologo abuso

El juicio oral contra Diego Javier Clementi, el ginecólogo acusado de abusar sexualmente a al menos 14 pacientes en su consultorio en Burzaco, comenzará hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

Conforme a la publicación en Instagram de “Hasta acá doc”, cuenta que fue realizada para recibir denuncias y dar a conocer novedades de la causa, este martes 14 de octubre a las 9.00hs. se dará inicio a uno de los debates más esperados.

El ginecólogo llega a juicio, en libertad, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada, abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Se espera que el debate se extienda los días 14, 20 y 23 de octubre.

Según la investigación, los ataques cometidos por Clementi habrían sucedido entre 2017 y 2022 cuando el profesional, tras haberse ganado la confianza de sus pacientes, aprovechaba los chequeos y pruebas médicas para abusarlas.

Aun así, investigan que pudo haber cometido otros delitos en años anteriores a los mencionados en la causa.

Se espera que diversas organizaciones se congreguen en la puerta del Tribunal.

