En el mercado San Miguel también hay regalos para mamá: ¡Ropa, plantas, comida y más!

Salta ya se encuentra en la cuenta regresiva para celebrar el Día de la Madre este domingo 19 de octubre, y el mercado San Miguel se posiciona como una parada obligada para encontrar el regalo perfecto, invitando a los salteños a acercarse para ver la gran gama de opciones que tienen para obtener ese presente que están buscando para dar a mamá.

Los puesteros de la Av. San Martín y el pasaje Miramar han preparado una amplia y variada gama de ofertas, promociones y descuentos únicos, asegurando opciones accesibles para todos los gustos y presupuestos a la hora de agasajar a las reinas del hogar. La iniciativa comercial abarca diferentes rubros, concentrando la actividad tanto en el predio central (San Martín 782) como en el pasaje Miramar 433.

¿Qué opciones hay? En el sector de indumentaria, se destacan los descuentos en lencería, como los conjuntos de tres piezas que se ofrecen entre $7.000 y $9.000, o los corpiños reforzados a $4.500. Y, pensando en renovar el look de mamá, el sector de indumentaria por el pasaje Miramar ofrece vestidos de algodón por $12.000 y $15.000. También hay ofertas en jeans dama, que varían de $10.000 a $18.000, y calzas desde $9.000. Para regalos más prácticos y de hogar, se pueden encontrar toallones en oferta a $3.500 y sábanas de dos plazas y media a $20.500.

Para las madres amantes de la naturaleza, el sector de jardinería en el pasaje Miramar presenta precios atractivos. Hay opciones sofisticadas como las orquídeas a $35.000, o más accesibles como los plantines de Santa Rita a $7.000. Los ramos de rosas de río negro talle grande se ofrecen a $12.000, y las macetas varían entre $3.000 y $10.000.

Además de los regalos tangibles, ¡la gastronomía ofrece una excelente alternativa para agasajar a mamá! La pizzería “El Triángulo” en el predio central lanzó una promoción de pizza de muzzarella grande más jarra de jugo por $12.000. Otras opciones contundentes incluyen una milanesa napolitana para cuatro personas con sopa por $35.000.

El patio de comidas multiplica las promociones especiales. En “Maldonado”, se puede encontrar una pizza muzarella grande con gaseosa a $17.500. "La Cacheñita" propone un pollo con ensalada, arroz y papas fritas para tres personas con sopa por $24.000. Mientras que en lo de “Pepe” la opción es una docena de empanadas de carne más gaseosa por $12.000. Finalmente, en pasaje Miramar, la pizzería Racedo se suma con combos familiares. Sus ofertas incluyen milanesas para cuatro personas con guarnición y sopa por $36.000, y una docena de empanadas con gaseosa (primera marca) a $17.000.