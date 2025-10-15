¡Ayudando al bolsillo! Estas son las ofertas en frutas y verduras del mercado San Miguel

En medio de la incertidumbre económica que atraviesa el país y la constante escalada de precios en varios rubros, el Mercado San Miguel continúa posicionándose como un aliado fundamental para el bolsillo de los salteños, con los precios de sus frutas y verduras apostando a la estabilidad y, en algunos casos, registrando bajas significativas, facilitando el acceso a productos frescos y saludables.

Este compromiso con la estabilidad de precios es crucial en un contexto donde el poder adquisitivo se ve mermado. El relevamiento, realizado en los puestos del predio central de avenida San Martín 782 y en el pasaje Miramar 433, confirma que la mayoría de los productos de la canasta semanal han logrado mantener sus precios sin variación.

La buena noticia para los consumidores no solo se limita a la estabilidad, sino también a las ofertas puntuales. Las frutas fueron las protagonistas de las bajas de la semana: Productos como la mandarina bergamota y la naranja tangerina registraron descensos en su costo por docena. Además, el ananá fue otro artículo con precio a la baja, tanto entero como por mitad.

En el rubro de verduras y hortalizas, la situación es de total estabilidad, permitiendo a los salteños planificar sus compras sin sobresaltos. Los precios de productos de alto consumo se mantuvieron intactos, como la papa (2 kilos por $1.000), la cebolla (1,5 kilo por $1.000) y la zanahoria ($1.000 el kilo).

De igual manera, hortalizas clave como el tomate perita ($1.500 el kilo), el zapallito verde ($1.000 el kilo) y la lechuga ($1.000 la unidad) sostuvieron los mismos importes que la semana anterior, prosiguiendo con una tendencia de precios estáticos permitiendo a las familias salteñas obtener artículos de primera necesidad sin la presión de la inflación.

No obstante la tendencia general a la baja o la estabilidad, el informe solo registró un pequeño aumento en las frutillas, que subieron su precio a $3.000 el kilo. Otros productos selectos, como la palta ($6.000 el kilo) y el kiwi ($8.000 el kilo), mantuvieron sus valores.