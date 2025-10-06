Empezando a sacar cuentas: ¿Qué regalos ya se ofrecen para el Día del Madre?

A casi dos semanas del Día de la Madre, las ofertas de regalo se ven en las redes sociales, sobre todo en una plataforma muy conocida de ventas de artículos.

Comida, accesorios, productos de cuidado personal, maquillaje y elementos personalizados abundan, por lo que les traemos algunas opciones para que vayan adaptando a su presupuesto.

La comida nunca falla y un buen desayuno para mamá viene bien, algo que se consigue a $20.000, pero si solo lo dulce es el favorito la Copacake con una mini torta dentro a base de frutos rojos tiene el mismo valor, mientras que el box de macarons x4u tiene un costo de $8.000.

Los combos de cuidado personal también son los más elegidos, con combos de jabones Tododia a $30.000 y combo con colonias a tan solo $9.500.

Otro combo con gorro de satén para dormir, rizador sin calor, antifaz, neceser, pack de desmaquillantes se consiguen a $25.000.

Los productos personalizados como tazas, tazones y ramos son una opción duradera y novedosa. Las tazas van desde los $4.000 hasta los $10.000 si se acompañan con abanicos, perfumes o flores. Los tazones personalizados acompañados con utensilios de cocina rondan los $15.000.

Por otra parte, un ramo para mamá, tejido, que adornará la parte del hogar que más le guste, ronda los $15.000.