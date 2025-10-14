Regalos pensados para mamá: De blusas y bolsos a sombreros bordados a mano

Inició la cuenta regresiva para el Día de la Madre, fecha especial para agasajar a las mamás que día a día dedican su vida a cuidar a sus hijos, incluso cuando ya volaron del nido.

Desde InformateSalta fuimos al local Wild Flowers en Av. Entre Ríos 1.684, el cual ofrece variedad de indumentaria femenina, perfumería, accesorios, marroquinería, entre otros.

Dana, dueña del local, comentó que para estas fechas preparan box con combos faciales o cuidado personal que te salvan cuando no sabés talles o gustos de prendas o accesorios, con un precio que arranca en $12.800 a $18.000 el más caro, dependiendo de que producto contenga la caja.

Lo que más sale para el Día de la Madre son los bolsos, que vienen en muchas variedades, desde carteras, riñoneras, porta celulares, bandoleras o mochilas, y que arrancan desde los $14.000 hasta los $28.000.

Las blusas son el segundo producto que más llevan, con un precio que varia entre los $8.000 a los $35.000, en indumentaria también están los vestidos de $15.000 a $25.000 y conjuntos de ropa interior a $10.500.

Si vamos a buscar un look total denim para mamá, las camperas de jean cuestan $35.000, mientras que los pantalones oscilan entre los $22.000 y los $42.000.

“Este mes agregamos sombreros de diseño con bordados y pinturas a mano”, los cuales arrancan en $22.000, costando $28.000 el más caro.

Consultada si se acercan las mamás a elegir su regalo o son sorprendidas por sus seres queridos, dijo que eligen un presente para las madres: “Vienen a buscar regalo y después vienen a cambiar las madres porque nunca aciertan al talle”.

Si bien cuentan con métodos de pago en efectivo, transferencia, débito y crédito en 3 cuotas sin interés, lo más elegido es la compra con tarjeta de crédito, siendo el efectivo un método de pago casi inexistente: “Se está usando mucho más transferencia y débito”.