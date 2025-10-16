La Municipalidad de Salta lanzó nuevas búsquedas laborales ¡Mirá los puestos disponibles!

La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, informó sobre las búsquedas laborales vigentes para cubrir distintos puestos en empresas locales, en el marco de la Red de Empleo, un programa que facilita el contacto entre empleadores y trabajadores.

La iniciativa está destinada a empresas, PyMEs, comercios y emprendimientos que buscan cubrir vacantes de manera ágil, efectiva y con respaldo técnico, brindando un proceso integral de selección que incluye:

Asistencia sin costo,

Confidencialidad,

Acompañamiento técnico y seguimiento personalizado.

“Trabajamos en el proceso de selección, ayudando a las empresas a encontrar los perfiles adecuados. También asesoramos y acompañamos a los postulantes en todas las etapas para que puedan incorporarse al mundo laboral”, expresó Victoria Falú, titular de la Oficina de Empleo.

Quienes deseen obtener más información o postularse pueden hacerlo a través del Facebook oficial de la Oficina de Empleo, por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 3874263054.

Búsquedas laborales vigentes

Jefe de Planta

Se busca un profesional con formación universitaria en Ingeniería Química o afines, con al menos 2 años de experiencia en plantas de producción continua. Se requiere manejo de procesos industriales, control de calidad, indicadores, stock y balances de materia. Es excluyente el dominio de Paquete Office, plataformas digitales y licencia de conducir vigente.

Panadero/a

Orientada a personas con formación técnica en panadería o gastronomía, con conocimientos en panificación artesanal, fermentación, control de calidad y masas madres. Se valorará experiencia en fermentación lenta y dominio de distintos tipos de harinas.

Referente Comercial

Se requiere secundario completo, licencia de conducir y experiencia comprobable en ventas y capacitación de clientes. Se valorará formación en Administración, Marketing o Comercialización, y antecedentes en roles como líder o representante comercial.

Vendedor/a Técnico/a

Buscan perfiles con formación técnica en electricidad, electrónica, energías renovables o automatización, y experiencia en ventas técnicas. Es indispensable el manejo de herramientas digitales, sistemas de gestión comercial, inglés técnico y licencia de conducir vigente.

Conductor Urbano

El puesto requiere secundario completo, experiencia en conducción de transporte de pasajeros y licencia profesional D3 vigente. Además, se valorará un buen conocimiento de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.