Créditos accesibles para PyMEs: FOGASAL se pondría en marcha a comienzos de 2026

Se presentó en la Cámara de Diputados los beneficios que se buscan alcanzar con la creación del Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), iniciativa diseñada para ser una herramienta que ofrezca un respaldo institucional para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) salteñas puedan finalmente acceder a créditos bancarios, superando la barrera de la falta de garantías suficientes.

El proyecto de ley establece la creación de la Fiduciaria de Salta (S.A.U.) y el Fideicomiso FOGASAL, cuyo objetivo no es operar como entidad crediticia, sino como el aval que requieren los bancos para otorgar mejores tasas de financiamiento.

El fondo se capitalizará inicialmente con un aporte de $2.000 millones (mitad Provincia, mitad CFI), con la previsión de alcanzar los $3.000 millones. Gracias al apalancamiento permitido por el BCRA, esta base de $3.000 millones permitirá garantizar hasta $12.000 millones en operaciones crediticias.

Cabe señalar que este Fondo empezaría a funcionar a principios del próximo año.

Durante la reunión en la Cámara Baja, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada y su equipo técnico explicaron a los legisladores que el proyecto es una respuesta directa a una severa restricción: el 97% de las MiPyMEs salteñas no accede a garantías del sistema formal, percibiéndose así la iniciativa como una decisión clave para incrementar la competitividad de la provincia.

El ministro Villada remarcó el espíritu social y productivo de la herramienta. “El Fondo va a permitir la inclusión de aquellas micro y pequeñas empresas, que no pueden acceder al sistema financiero ni pueden invertir al no conseguir recursos, al no contar con garantías suficientes; el fondo va a saldar esa necesidad”, enfatizó el funcionario.

Por su parte, el secretario Rodrigo Monzo destacó que el FOGASAL no solo tiene un espíritu financiero. Subrayó que el fondo será “ese empujoncito que necesitan las PyMEs y emprendedores para lograr un crecimiento sostenido”, buscando acompañar la transformación productiva en sectores clave de la economía provincial.

Desde el ámbito legislativo, la iniciativa fue bien recibida. La diputada Socorro Villamayor señaló el efecto dinamizador que se espera: “Con este fondo se busca posibilidad que se active la economía, con empresas queriendo aportar a la producción y quieran invertir en ellas, en medio de la parálisis de la economía nacional restrictiva”.

En esa línea, el diputado Patricio Peñalba, presidente de la Comisión de Turismo, valoró el impacto sectorial de la medida: “Es una oportunidad de brindar una garantía para que accedan a crédito, maquinaria, desarrollo; ante la situación difícil que atraviesan estas pequeñas empresas, es importante que tengan acceso a garantías”. La gestión del fondo apunta a la transparencia con fiscalización del BCRA e incluirá programas de asistencia técnica complementarios.