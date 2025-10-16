En Salta, algunos cortes de carne suben hasta un 8% antes del Día de la Madre

En medios de los aumentos, el precio de la carne vacuna podría volver a subir en las próximas semanas, según lo anticipan las cámaras empresarias que representan a los matarifes y a los frigoríficos, en un contexto de rebote de la demanda interna, menor oferta de hacienda y costos productivos en alza.

¿Cómo está la situación en Salta? Algunos cortes han tenido alguna actualización en sus valores, con las carnicerías tratando de mantener los números en las pizarras para no abrumar al bolsillo de la gente, la cual tarjetea la carne para poder agasajar a mamá este domingo.

Así lo pudo saber InformateSalta dialogando con Gisela, trabajadora de una carnicería de la ciudad quien señaló que parte de la mercadería tuvo una actualización del 8%, pero solo en algunos cortes pues “tratamos siempre de mantener un margo, de no subir de un momento a otro ni en porcentajes importantes”.

Si bien reconoció que hubo algunas subas, esto no pasó en todos los cortes. “Por ahí hubo en la costilla, en el peceto, pero buscamos mantener los precios, seguimos con algunos que no los venimos subiendo, hacemos un esfuerzo para que no sean subas con impacto”, comentó.

En el mientras tanto, los salteños andan preguntando no solo si la carne subió, sino cuáles son las ofertas diarias para poder llevar algo a su casa. “La gente pregunta qué días son las ofertas, cuáles son, busca las promos, ya no llega a pedir un kilo de pulpa sin preguntar el precio, ahora selecciona en base a las ofertas”.

Otro dato que resaltó es que, en vísperas al domingo, “las tarjetas de crédito están a full, están siendo días de pura tarjeta, ayer tuvimos descuentos y fue una locura, para el sábado vamos a tener descuentos en cerdo y ahí va a ser el fuerte, viernes y sábado van a ser los días fuertes por el día de la Madre”, añadió para concluir.

“La gente viene comprando con tiempo para el domingo, busca, lleva y lo congela”