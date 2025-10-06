Anticipan que el pan aumentará entre un 5% y 10% en Salta

El precio del pan volverá a subir en Salta. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Panaderos, Daniel Romano, en diálogo con CNN Salta, quien advirtió que el incremento podría ubicarse entre el 5% y el 10% en los próximos días.

“Nosotros creemos que va a haber un aumento entre el 5 y el 10%. A pesar de que se dice que hay mucho trigo, se han caído las ventas por el consumo, que oscilan entre un 25 y 30%. Es fuertísimo”, explicó Romano, haciendo referencia a la delicada situación que atraviesa el sector panadero.

Mientras en Buenos Aires el aumento ronda el 12%, en Salta el impacto será más moderado, aunque igualmente preocupante para los consumidores y las panaderías locales.

Romano destacó que los costos de los servicios y de los insumos se incrementaron significativamente y que no hubo reducción de impuestos ni medidas de alivio fiscal para el sector. “La situación es difícil, todo el mundo intenta salvarse de manera personal. No hubo bajas de impuestos de ningún tipo.

"Si no subís los precios para cubrir los costos, entonces nos estamos endeudando”

El dirigente advirtió además sobre el impacto del aumento del dólar en los costos de producción. “Los servicios subieron una barbaridad, entonces automáticamente sube el dólar y es muy difícil sostenerse. Es una situación muy difícil, no sé cuánto más se pueda soportar”, concluyó.