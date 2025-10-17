La declaración de Laurta tras el doble femicidio

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, fueron las palabras que dijo Pablo Laurta este jueves sobre el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba el pasado sábado.

La declaración fue cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio, desaparecido horas antes de los homicidios. Cerca de la zona donde fue visto por última vez, la Justicia encontró un cuerpo. Aún intentan determinar si es él.

La medida de la prisión preventiva la definió la jueza de Garantías, Gabriela Seró.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer.