El Gobierno provincial refuerza la lucha contra las drogas y mejora la infraestructura urbana

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración de la Base Operativa de la Sección de Investigación Narcocriminal N.º 2 en Apolinario Saravia, que dependerá de la Dirección General de Drogas Peligrosas y reforzará el trabajo investigativo en la lucha contra el narcotráfico en el departamento Anta. La nueva dependencia funcionará en el mismo edificio donde opera la Sección de Seguridad Vial N.º 9, sobre calle 12 de Octubre.

Durante el acto, Sáenz destacó la importancia de esta incorporación para fortalecer el sistema de seguridad provincial y subrayó que el Gobierno salteño ha priorizado la lucha contra el crimen organizado.

“Nos hemos puesto firmes contra el crimen organizado, a diferencia de gestiones anteriores que no actuaron”, expresó.

El mandatario se refirió también a la implementación del Plan Güemes, acordado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y al Plan Roca, que autoriza al Ejército Argentino a custodiar la frontera norte para evitar el ingreso de drogas. “La seguridad no es un gasto, es una inversión”, afirmó, al recordar que durante su gestión ya se entregaron 334 vehículos nuevos y 72 unidades móviles en 2025 para fortalecer el trabajo policial.

Sáenz resaltó además la importancia del trabajo conjunto entre los intendentes y la sociedad civil en esta lucha: “El objetivo es proteger a los jóvenes de la droga y asegurar un futuro sano para las nuevas generaciones”.

Trabajo articulado y próximos pasos

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá, destacó que la nueva base es resultado del trabajo conjunto entre la Provincia, intendentes y legisladores, y señaló la necesidad de reforzar el control sobre la Ruta Provincial N.º 5, ante el desplazamiento de rutas del narcotráfico debido al aumento de operativos sobre la Ruta Nacional 34.

“Queremos organizaciones criminales desarticuladas, y hacia eso vamos. Por eso inauguraremos también una nueva base en Orán junto a fuerzas provinciales y federales”, adelantó el ministro.

Solá informó que desde diciembre a la fecha, las fuerzas federales secuestraron más de 1.500 kilos de droga, mientras que la Policía de Salta incautó más de 860 kilos en lo que va del año, superando las cifras de 2024.

Convenio de obras viales

Tras la inauguración, el gobernador firmó un convenio con el intendente Marcelo Moisés para la pavimentación de dos cuadras sobre calle 6 de Enero, con una inversión de 224 millones de pesos y un plazo de ejecución de 90 días, destinada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

El intendente agradeció al Gobierno provincial por la colaboración en obras de infraestructura, iluminación y cordón cuneta en distintos barrios de la localidad. “Tenemos un gobernador con mirada federal, que se pone a la par de cada uno de los intendentes para llevar soluciones a todos los salteños”, expresó.

De la actividad participaron también el ministro de Infraestructura Sergio Camacho, el intendente de General Pizarro, Francisco Pérez, legisladores, autoridades policiales y vecinos de la zona.