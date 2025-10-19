Prendé el fuego tranquilo: Mirá el clima para hoy

El Día de la Madre se celebrará en Salta con baja probabilidad de lluvias y temperaturas frescas, luego del temporal que afectó a la ciudad durante el viernes y la madrugada del sábado, dejando cerca de 59 milímetros de agua acumulada.

Según indicó el meteorólogo Ignacio Nieva, para este domingo se espera un clima más estable, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas pero con una tendencia general hacia la mejora.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados de mínima, con máximas que podrían alcanzar entre 17 y 20 grados, generando una jornada fresca pero agradable para actividades familiares al aire libre.

Nieva anticipó además que desde el lunes las condiciones del tiempo mejorarán de forma sostenida, con una marcada disminución de la humedad y sin probabilidad de lluvias.