Prendé el fuego tranquilo: Mirá el clima para hoy

Clima19/10/2025
asado

El Día de la Madre se celebrará en Salta con baja probabilidad de lluvias y temperaturas frescas, luego del temporal que afectó a la ciudad durante el viernes y la madrugada del sábado, dejando cerca de 59 milímetros de agua acumulada.

INUNDACIONLa tormenta sorprendió a Salta: Más del doble de lluvia en una sola noche

Según indicó el meteorólogo Ignacio Nieva, para este domingo se espera un clima más estable, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas  pero con una tendencia general hacia la mejora.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados de mínima, con máximas que podrían alcanzar entre 17 y 20 grados, generando una jornada fresca pero agradable para actividades familiares al aire libre.

Nieva anticipó además que desde el lunes las condiciones del tiempo mejorarán de forma sostenida, con una marcada disminución de la humedad y sin probabilidad de lluvias.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día