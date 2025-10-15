Incrementan los controles por las ventas para el Día de la Madre

Ya se aproxima el día de la madre por lo que funcionarios de la Municipalidad salieron a recorrer los comercios del centro para garantizar la transparencia y proteger los derechos del consumidor.

Alberto Córdoba director de Defensa al Consumidor, aclaró “queremos que las compras por el Día de la Madre sean una experiencia positiva, en la que los consumidores tengan la información correcta y los comercios fortalezcan la confianza con sus clientes”.

Además, señaló que las promociones en cuotas deben coincidir con lo que se informa de lo contrario incurriría en una sanción. Para asesoramiento o denuncias en su compra, puede comunicarse al WhatsApp de Defensa del Consumidor al 3872542826, en el horario de 8 a 14.

