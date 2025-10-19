Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

El científico argentino del Conicet que estaba desaparecido desde el miércoles en la ciudad alemana de Karlsruhe fue encontrado muerto este domingo, según informó la Policía alemana.

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.

La Policía sostiene que se trató de un accidente, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó en un arroyo. (con información de TN)