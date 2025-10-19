¿Préstamo impago? Qué pasa si no pagás tu deuda al banco y las terribles consecuencias para tu bolsillo

En un contexto económico donde los atrasos en los pagos de préstamos y tarjetas de crédito alcanzan niveles récord, miles de familias se preguntan: ¿qué pasa si no puedo pagar un préstamo personal? La respuesta es clara: un préstamo es un contrato y no cumplir con él trae graves consecuencias que pueden afectar seriamente tu economía y tu futuro financiero.

Un cuarto de los hogares argentinos se endeuda para llegar a fin de mes y las tasas de interés se disparan

Según supo Noticias Argentinas, dejar de pagar una deuda con el banco genera intereses adicionales que engrosan rápidamente el monto original. Pero el problema no termina ahí.

Las consecuencias de no pagar a tiempo:

Intereses sobre intereses: Cada día que pasa sin pagar, tu deuda crecerá de forma exponencial debido a los intereses punitorios y moratorios. En un país con tasas promedio del 82% anual para préstamos personales, esto puede volverse una bola de nieve incontrolable.

Historial crediticio manchado: El incumplimiento queda registrado en tu historial crediticio, lo que te dificultará acceder a nuevos préstamos, tarjetas o incluso servicios básicos en el futuro. Esto puede impactar desde la compra de un auto hasta la posibilidad de alquilar una vivienda.

Embargo judicial: En casos extremos, si el banco no logra saldar tu deuda de otra forma, puede iniciar un proceso judicial para trabar un embargo sobre tus bienes (sueldo, propiedades, cuentas bancarias). Esto significa que la entidad puede quedarse con parte de tu dinero o tus pertenencias para recuperar lo adeudado.

¿Cuánto tarda en "caducar" una deuda?

Si bien existen plazos de caducidad de deudas, estos varían según la entidad y el tipo de producto financiero. Sin embargo, no hay que confundir caducidad con olvido: incluso si la deuda deja de ser exigible judicialmente, tu historial crediticio seguirá reflejando el incumplimiento por un tiempo prolongado, cerrándote puertas en el sistema financiero.

¿Qué hacer si no podés pagar?

Lo más importante es no ignorar el problema. Si te encuentras en una situación donde no puedes cumplir con las cuotas de tu préstamo o tarjeta:

Comunicate con el banco: Explicá tu situación y buscá opciones. Muchas entidades están dispuestas a negociar planes de pago, refinanciaciones o reestructuraciones para ayudarte a salir de la mora.

No esperes a acumular deudas: Cuanto antes te acerques al banco, mayores serán las posibilidades de encontrar una solución favorable.

Buscá asesoramiento: Si la situación te supera, considerá buscar ayuda de asesores financieros que puedan guiarte sobre la mejor estrategia para tu caso.

Recordá que un préstamo es un compromiso. Cuidar tu salud financiera implica cumplir con tus obligaciones o, al menos, buscar activamente una solución ante las dificultades.