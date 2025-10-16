Caballos sueltos y otra muerte que se pudo haber evitado: "Ningún animal llega solo a la calle"

Días atrás lamentabamos el fallecimiento de un joven sobre ruta 51, altura Las Lomitas tras colisionar con un caballo y una vez más se encienden las alarmas para que como sociedad tomemos nuestro rol y estos siniestros no siguan sucediendo.

Totalmente indignadas, proteccionistas de Campo Quijano se expresaron no solo en contra de quien es imprudente y atropella un animal sino también de aquellos dueños de animales que no los protegen, exponen sus vidas como también las de terceros en rutas y caminos de nuestra provincia.

Sin ir más lejos estas mujeres, relataron que días atrás, un vehículo atropelló dos veces a una perra que dormitaba en la calle.

Andrea, proteccionista de la zona dijo: “Queremos que se castigue no sólo al que hiere o mata a un animal, sino también al que lo abandona o no se hace responsable de tenerlo suelto en la vía pública".

Las voluntarias contaron que día a día alimentan, rescatan y asisten con atención veterinaria a los animales que viven en la calle, muchas veces sin recibir ayuda.

“Yo llegué a tener diez perros en casa. No podemos seguir haciéndonos cargo de todo solas. Si no hay compromiso social ni políticas reales, esto no cambia”, agregpo.

El grupo propone reforzar los operativos de castración, sancionar realmente a los dueños irresponsables y concientizar sobre la tenencia responsable, entendiendo que “ningún animal llega solo a la calle: todos tienen un dueño”.

Por último, exigen que se tomen cartas en el asunto y hagan cumplir las normativas vigentes “Si la gente no es responsable, que la ley los obligue a serlo”, afirmaron por Valle de Lerma Hoy.