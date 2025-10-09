Motociclista murió en el ingreso a Campo Quijano tras chocar un caballo suelto en ruta 51

Alrededor de las 4 de la mañana de este jueves, un motociclista que circulaba por ruta nacional 51, altura Las Lomitas, embistió un equino que deambulaba por la zona.

Tras el impacto el hombre perdió la vida en el lugar. Criminalística estuvo en la escena del siniestro vial a fin de colectar pruebas que permitan conocer la mecánica del siniestro, informó De hoy no pasa TV.

Un nuevo caso que involucra la tenencia irresponsable de animales que provocan pérdidas de vidas o daños irreversibles.

Sobre el equino no trascendio si sufrió lesiones o perdió la vida al igual que el conductor.