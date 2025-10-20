Va a juicio una salteña, acusada por abandono y lesiones a sus cuatro hijos

Una mujer de 37 años será sometida a juicio oral y público en Salta por los graves delitos de abandono de persona y lesiones leves culposas, en perjuicio de sus cuatro hijos menores de edad, en un caso que se destapó tras la intervención de autoridades escolares y organismos de protección, revela una situación de grave vulneración.

¿Qué pasó? Según informó prensa del Poder Judicial, todo comenzó tras la denuncia de las autoridades de las escuelas a las que asistían los menores, sumada a la intervención de la Asesora de Incapaces. La vicedirectora del colegio Juan Calchaquí fue quien activó el protocolo luego de escuchar el testimonio de una de sus alumnas, de 15 años.

La adolescente relató que su madre no les brindaba los cuidados básicos a ella ni a sus hermanos, regresaba a altas horas de la noche, no les proporcionaba alimentos y solía ejercer violencia física contra ellos. Incluso contó que una vecina era quien se estaba haciendo cargo de alimentarlos algunos días a la semana y que una de sus hermanas menores había sido internada en el Hospital Materno Infantil debido a una infección en la cabeza.

En el expediente judicial constan, además, declaraciones de vecinos que corroboraron el abandono que sufrían los niños, lo que permitió que la Asesoría de Menores e Incapaces interviniera de manera formal en el caso para proteger a los menores.

Recientemente, en el marco de una audiencia flexible y multipropósito, la jueza María Cecilia Flores Toranzos admitió todas las pruebas ofrecidas por las partes acusadoras. La magistrada ya remitió las actuaciones para que se realice el sorteo del juez que presidirá el debate y se fije, finalmente, la fecha de la audiencia para el juzgamiento de la mujer.