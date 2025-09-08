Leonel Francia: "No podemos permitir que haya más Leonel, tienen que modificar las leyes"

Desde las puertas de Ciudad Judicial, a la espera de lo que será la Sentencia para Lida Cardozo, acusada de la muerte de su hijo Leonel Francia, se siente el acompañamiento de la sociedad más allá de la presencia familiar.

Alejandra, representante en Salta de la Federación Nacional de los Derechos por los Niños, dijo desde el lugar: “La verdad que da tristeza, no escuchan a los niños, Leonel tendría que estar vivo, porque hubo muchas alertas, pero es una realidad que viven muchos niños”.

La mujer lamentó las fallas en el sistema Judicial y dijo: “No se entiende que después de las denuncias de las alertas que hubieron con respecto a esta criatura, que no escuche. También está el caso de Francesca, hubieron muchos alertas y el sistema judicial hizo oídos sordos”.

Consideró que es necesario cambiar las Leyes sobre los Derechos Familiares ya que: “siempre el Código Familiar dice que los niños deben estar con Mamá, papá y abuelos. Hay situaciones en la que lo abuelos llegan a radicar denuncias sobre maltrato infantil y son maltratados. Esa es la realidad que vive un niño judicializado”.

Cuestionó el hecho de que pueden haber alertas pero si no se escucha al niño al denunciante, todo es vano y sostuvo que: “Muchas veces el Juez dice sacamos al niño del papá o mamá maltratador y le indica un tratamiento psicológico de 6 meses y quién se cura en 6 meses, presentan los certificados y devuelven al niño, ese niño sigue expuesto”.

Por último criticó al Sistema Judicial y sostuvo “es inepto, ciego y sordo, no sirve, porque debemos presentar miles de pruebas donde hay niños que están siendo maltratados y no escuchan, el mismo niño puede estar pidiendo no estar con uno o ambos progenitores porque está sufriendo violencia y no nos escuchan, los siguen dejando en ese lugar, es increíble”.