Crecen las denuncias por maltrato infantil en Salta

Un informe de Ciudadanía Comunicación sobre el periodo 2023-2024 en el Distrito Judicial Centro de Salta analizó las variaciones en la cantidad de denuncias por violencia familiar y de genero. Los números mostraron bajas pero un dato que llamó la atención fue el aumento de denuncias por maltrato infantil.

En 2023 ingresaron 16.034 causas, mientras que en 2024 fueron 15.096, con leves descensos tanto en los casos de violencia de género como en los de violencia familiar.

Sin embargo, el estudio destaca un incremento en el número de causas resueltas, que crecieron un 54% en comparación al año anterior, con un 65% más en los expedientes por violencia de género.

También se registró un fuerte aumento en las recaratulaciones, las desestimaciones y las resoluciones alternativas, lo que muestra cambios en la forma en que los tribunales están abordando los casos.

Durante este periodo se dictaron numerosas medidas precautorias, como prohibiciones de acercamiento, exclusiones del hogar, botones antipánico, tratamientos psicológicos y consignas policiales.

Volviendo sobre los números de violencia familiar, se observa con preocupación una creciente en este sentido como también en los casos de negligencia en el cuidado de niños, que pasaron de unas 3.600 en 2023 a más de 7.000 en 2024 y superaron las 11.000 en lo que va de 2025.

El informe concluye que, aunque no aumentó la cantidad de denuncias, los cambios en la resolución de las causas y el crecimiento de las intervenciones por maltrato infantil plantean nuevos desafíos para el sistema judicial y los organismos de protección en la provincia, publicó Nuevo Diario.