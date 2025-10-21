Violencia en una cancha de fútbol: "Hubo un mal accionar del oficial que intervino"

Tras conocerse el hecho que involucró a un efectivo policial de Orán quien habría efectuado un disparo en medio de una gresca deportiva, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se expidieron al respecto.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, explicó el hecho, señalando que hubo una situación de supuesto mal accionar del oficial respecto a una persona que buscaba ingresar a la cancha de fútbol, lo cual generó un hecho mayor violencia por el que se vieron desbordados.

“Estamos hablando en este caso de un mal accionar del oficial que intervino en esta situación, con lo cual determinamos la suspensión preventiva” dijo a El Once TV.

Pero fue contundente al sostener: “Esto no quiere decir que ante alguna situación donde un efectivo policial se ve amenazado en su defensa propia, personal, tome las medidas necesarias para intimidar a aquellos agresores, pero no es el caso”.

Ahora, con los hechos expuestos al Área de Asuntos Internos, será la que investigue y actúe al respecto.

Violencia en torneo de fútbol

Consultado sobre los hechos de violencia que se vivieron en el final de un torneo de fútbol en Limache, comentó la importancia que los organizadores de torneos den aviso a la Policía de la provincia a través de la Comisaría o distrito más cercano, para que se pueda brindar el servicio de cobertura, conocidos como servicios adicionales.

“Además de cubrir el ingreso y egreso al estadio, se debe garantizar la seguridad de las personas que concurren como de las autoridades como árbitros (…) si no nos notifican es imposible, esto es recurrente sobre todo en el interior donde conversamos con representantes de ligas de fútbol y les dijimos que es necesaria la cobertura policial” finalizó.