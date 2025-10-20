Clásico de Colonia Santa Rosa: Suspendieron y le quitaron el arma al policía que disparó

El domingo se disputó el clásico de Colonia Santa Rosa entre Ferro y Roby Manero, encuentro que finalizó con la victoria del primero por 2 a 1. Sin embargo, la jornada deportiva terminó con graves incidentes que empañaron el espectáculo.

Tras el pitazo final, se registraron disturbios que involucraron a hinchas, jugadores y personal policial, en medio de una tensa situación que derivó en la intervención de un efectivo que realizó un disparo con su arma reglamentaria.

Según informó la Policía de la Provincia, el hecho ocurrió cuando se intentaba dispersar a un grupo de simpatizantes que se enfrentaban en las inmediaciones del estadio.

En vista de ello, la Policía del Distrito de Prevención 8 dio intervención a la Fiscalía y aportó todos los videos para que se investiguen las circunstancias del hecho.

Además, se confirmó que el oficial que efectuó el disparo fue suspendido preventivamente y que su arma reglamentaria fue retenida: “Todo eso se hizo ayer ni bien se tomó conocimiento de los incidentes, con intervención de Asuntos Internos”, agregaron las autoridades.