“Sin ventas ni financiamiento, es difícil sostener el inventario”, la dura realidad del sector bodeguero

La Asociación de Viñateros encendió las alarmas en todo el país con un comunicado contundente: “Miles de familias viñateras están al borde de la desaparición”.

La advertencia refleja la profunda crisis que atraviesa una de las actividades productivas más emblemáticas de las provincias de Cuyo y del norte argentino.

En diálogo con Informate Salta, Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas Argentinas, explicó el complejo panorama del sector: “Si uno mira los despachos de vinos tanto en el mercado interno como en las exportaciones, estamos transitando una caída de volumen en ambos mercados. Las exportaciones han disminuido y el mercado local también”.

Según el referente, la retracción no es nueva: “Argentina bajó en volumen allá por el 2003 alrededor del 25% su comercio exterior y es un volumen que no lo hemos recuperado. Al contrario, hemos ido bajando en menor porcentaje cada año”.

“Hay que sostener el stock de inventario, y si no hay condiciones de financiación adecuadas, se hace muy difícil"

Hoy, al no haber una gran venta, a las bodegas les está costando comprar vino porque no lo necesitan para vender”.

El director ejecutivo también se refirió a la falta de incentivos a la exportación: “En este mercado tenemos reintegros por exportar, un porcentaje que se devuelve por impuestos pagados, pero si el producto no se vende en el país ni afuera, ese beneficio no se concreta”.



Kuret consideró que las definiciones políticas de las próximas semanas serán claves para el futuro del sector: “El domingo es un hito porque hay elecciones. Esperamos que post elecciones se activen algunos temas importantes, como la presión fiscal. Hay una reforma en debate y debemos ver de qué manera se pueden implementar cambios que permitan formalizar el empleo y aliviar a las pymes vitivinícolas”.

La incertidumbre económica y la caída sostenida en las ventas amenazan a toda la cadena productiva. Mientras tanto, las bodegas y viñateros esperan señales concretas que les permitan sostener una industria que forma parte de la identidad nacional.